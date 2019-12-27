كارول سماحة تُعلن عن مفاجآتها للجمهور في عام 2020

متابة بتجـــــــــرد: بعد عام حافل بالنجاحات، أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مفاجآت فنية عدّة لجمهورها ستبصر النور خلال سنة 2020.

ومن بين المفاجآت التي تحدّثت عنها كارول، أغنية جديدة ستبصر النور قريباً جداً، وسلسلة حفلات ستشكف عن بعض تفاصيلها في الأيام المقبلة.

كارول سماحة كتبت في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “في أخبار حلوة و مفاجآت عديدة بالسنة الجديدة… وأكيد في أغنية قريبا جدا !! وحفلات بأول السنة، بعلن عنهن باليومين اللي جايين”.

تجدر الإشارة إلى أن العام المنصرم شهد على طرح العديد من الأعمال الناجحة لكارول سماحة ومن بينها فيلم “بالصدفة” الذي عرض في مختلف البلدان العربية، وأغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة به، بالإضافة إلى كليب أغنية “انشالله”. كما وأحيت سماحة سلسلة من الحفلات في الوطن العربي وبلدان الإغتراب.