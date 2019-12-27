محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم Home Alone.. ما السبب؟

متابعة بتجــــــــرد: تفاجأ متابعو الفيلم الشهير “Home Alone” بجزئه الثاني بعد أن أقدم تلفزيون كندي على حذف المشهد الذي يظهر فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كضيف شرف في أحداثه.

ويأتي حذف المشهد عبر محطة “سي بي سي” الكندية، بعد أن تحدّث ترامب عن دوره فيه بشخصيته الحقيقية كرجل أعمال بارز في الولايات المتحدة في خلال لقاءٍ أجراه مع أفراد من الجيش الأميركي.

وفي هذا السياق، قال متحدث بإسم محطة “سي بي سي” الكندية، إن المشهد تم حذفه بواسطة المونتاج، وذلك من أجل الخروج إلى فاصل إعلاني، نافياً من جهته أن يكون سبب حذف مشهد ترامب مرتبطاً بأسبابٍ سياسية.

ووصف ترامب مشاركته في فيلم Home Alone أنه “شرف له”، خاصة وأنه من أبرز الأفلام العالمية التي تناولت أجواء عيد الميلاد بصورة مثالية.