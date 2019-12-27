شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يختار الممثل الراحل نور الشريف لتجسيد قصة حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر رجل الأعمال نجيب ساويرس بالرد على متابعيه وبنشاطه عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، ويعد من أبرز المشاهير عبر المنصة الصغيرة، فدائماً ما يشارك بآرائه في الكثير من المواقف والقضايا العربية الشهيرة.

ورد ساويرس، على أحد متابعيه عبر حسابه الشخصي، بعد أن وجه له سؤالاً قائلاً "لو عملو فيلم او مسلسل عن قصة حياتك كنت تحب مين الممثل اللى يعمل دورك، انا من وجهة نظري كنت أرشح خالد صالح الله يرحمه؟"

وسرعان ما قام ساويرس بمشاركة السؤال عبر حسابه، والرد قائلاً "الممثل نور الشريف الله يرحمه"، وهو ما لقى تأكيدا من متابعيه بتشابه الشكل والشخصية بينهما بشكل كبير.