شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بنات شيرين فى آخر حفلاتها بـ دبى بمناسبة اليوبيل الفضى لمهرجان التسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت "مريم" و"هنا" ابنتا شيرين عبد الوهاب خلال حفل نجمة الغناء فى الإمارات بمناسبة اليوبيل الفضى لمهرجان التسوق بمدينة دبى، وأثناء تواجد شيرين على المسرح ظهرت البنتان مريم وهنا أمام الجمهور وعدسات الكاميرات، حيث حرصت ابنتها الكبرى مريم على تقبيلها أمام عدسات الكاميرات، وبدت شيرين سعيدة وفخورة بابنتيها.



شيرين وابنتاها

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وفي تصريحات تليفزيونية قالت شيرين إنها لن تسمح بأحد أن يجرحها وسترد أى إهانة، مضيفة، على هامش حفلها الأخير فى دبي: "أنا ست دمى حامى ولو حد جرحني هرد.. حتى لو كان كلامى فى قسوة بس هرد"، وعن شائعات حملها قالت: "يا رب الناس تدعيلى أنى أقدر أكبر عيلتى وأجيب بيبي تاني".



ابنة شيرين تقبلها

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الشاب خالد وحسين الجسمي حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي، وسط حضور ضخم من الجمهور الذى تفاعل مع أنغام الموسيقى والألعاب النارية التى غطت سماء منطقة أوبرا دبي بالكامل، معلنة الافتتاح الرسمى لمهرجان التسوق الأشهر بالعالم العربي، والذى تنظم دائرة دبى للسياحة دورته الـ25 هذا العالم لاحتفالات متعددة ومتنوعة تناسب المواطن والسائح بدولة الإمارات العربية.



مريم وهنا ابنتا شيرين

وهنأت شيرين دبي بافتتاح المهرجان، وقالت إن دبي عروسة العالم العربي، مشيرة إلى أنها تحب الغناء في الإمارات وتحرص على التواجد دائما هناك، كما تستعد شيرين لتصوير فيلم سينمائى من تأليف أمير طعيمة، تعاقدت عليه مؤخرا مع وليد منصور والذى يعيدها إلى السينما بعد غياب 16 سنة منذ آخر أفلامها "ميدو مشاكل"، مع الفنان أحمد حلمى ورامز جلال ونشوى مصطفى.

وينتمى فيلم شيرين الجديد إلى طبيعة الأعمال الرومانسية الاستعراضية الغنائية، وجار التعاقد مع المخرج الذى يتولى إخراجه.