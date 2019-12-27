تامر حسني يتصدّر عربياً: فيلم “الفلوس” يحطم أرقام السينما

متابعة بتجــــــــرد: حقق فيلم “الفلوس” للنجم المصري تامر حسنى أكثر من 14 مليون جنيه على مستوى الوطن العربي بعد يومين فقط على إنطلاق عرضه.

ويعرض الفيلم فى مصر ومختلف بلدان الخليج منها السعودية والكويت والإمارات، فضلا عن عرضه فى الأردن والعراق وسوريا ولبنان، على أن ينطلق عرضه فى المملكة المغربية خلال الأسبوع المقبل.

ويحتل فيلم “الفلوس” المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 صالة عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسني أعلى فنان مصري يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية.

Advertisements

وحصد فيلم “الفلوس” إيرادات وصلت إلى مليون و700 ألف جنيه في اليوم الأول من عرضه في مصر، وترتفع إيراداته بشكل كبير مع كل حفلة عرض جديدة حيث يشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور ومحبّي نجم الجيل.

وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف يجسد شخصيته تامر حسني، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا وتقدّم دورها زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، فتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم “الفلوس” قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.