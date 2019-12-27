بيل غيتس يشارك في Secret Santa.. وفتاة تتلقّى منه هدايا بوزن 37 كيلوغراماً

متابعة بتجـــــــــرد: انضم بيل غيتس، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت والملياردير الأميركي، إلى لعبة “سيكريت سانتا” التي ينظمها موقع “ريديت”(Reddit) ، وقدم هدايا تزن 37 كيلوغراماً لفتاة تُدعى ميشيغان شيلبي، تبلغ من العمر 33 عامًا.

وبحسب موقعٍ روسي، فقد أرسل الملياردير غيتس هدايا إلى الولايات المتحدة وقدّمها إلى ميشيغان الّتي قالت: “دائماً ما كنتُ أفكّر بالشعور الجميل للشخص الّذي تسقط عليه الهدايا فجأة ولم أتوقّع أن يحدث هذا الأمر لي”.

وبعد أن أبدت الفتاة إعجابها برواية “The Great Gatsby” ، أرسل إليها بيل مخطوطة لهذه التحفة الأدبية كهدية ، كما تبرّع لجمعية أميركية بمبلغ من المال إحياءً لذكرى والدة الفتاة. وتضمنت الهدايا أيضاً مجموعات “Lego” المرتبطة “بحرب النجوم” و”هاري بوتر”.

وقد أعلنت مجلة “فوربس” عن ترتيبها السنوي لأغنى 100 شخص في العالم، والتى احتل فيها المرتبة الثانية بإجمالي ثروة تقدر بـ96.5 مليار دولار، وفقا لآخر إحصاء لصافي ثروته وشركاته ومصادر دخله.