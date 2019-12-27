عمرها سنة واحدة.. إبنة كايلي جينر تتلقى هدية بيت وألماس

متابعة بتجــــــــرد: تلقّت ستورمي ويبستر ابنة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر هدايا فاخرة بمناسبة عيد الميلاد، الأمر الذي أثار عضب عدد من المتابعين كون الطفلة تبلغ من العمر عاماً واحداً فقط.

فقد قدّمت كريس جينر والدة كايلي جينر، هدية عملاقة لحفيدتها ستورمي عبارة عن بيت ضخم يمكن أن تلعب فيه.

أما كايلي جنير فقدمت لطفلتها خاتماً ضخماً من قطعتي ألماس، لكن سرعان ما حذفت كايلي المقطع المصور الذي نشرته عن الهدية بعد أن تلقت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.