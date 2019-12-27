تونس تكرم مهدي عياشي الفائز في الموسم الخامس من The Voice

متابعة بتجــــــــــرد: كرّم وزير الشؤون الثقافية بتونس محمد زين العابدين، الفائز في الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية “ذا فويس” مهدي عياشي، وأهداه الدرع الوطني للثقافة.

هذا التكريم الرسمي من بلاده، حصل عليه التونسي مهدي عياشي بعد تتويجه بلقب The Voice “أحلى صوت” للموسم الخامس مساء السبت وحصوله على أعلى نسبة تصويت بين المتسابقين الآخرين .

يذكر أن عياشي كان أحد أعضاء فريق الفنان اللبناني راغب علامة.