كاتبة أغنية مسلسل FRIENDS الشهير تفارق الحياة عن عمر 72 عاماً

متابعة بتجــــــــرد: توفيت أمس الخميس آلي ويليس كاتبة أغنية مسلسل “FRIENDS” عن عمر 72 عاماً بعد تعرّضها لأزمة قلبية بحسب ما أعلنه وكيل أعمالها.
وفي هذا السياق، نُشر على حساب ويليس على إنستغرام صورة لمقال عن وفاتها مرفقة بتعليق: “نشعر بالصدمة وبحزن كبير لمشاركة هذا الخبر”.
والجدير بالذكر أنّ ويليس التي كتبت “I will be there for you”، وهي أغنية مسلسل “FRIENDS”، بالإضافة إلى أغنيات عدة لفرقة “إيرث، ويند أند فاير”، قد تصدّرت مشاهير مؤلفي الأغاني في العام 2018.
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