مهرجان أسوان لسينما المرأة يكرم نيللي كريم

كشفت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة عن تكريمها الممثلة المصرية نيللي كريم في دورته الرابعة التي تقام في الفترة من 10 إلى 16 فبراير/شباط.

ويكرم المهرجان، كريم (45 عاماً) باعتبارها نموذجاً يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية فضلاً عن كونها من أهم النجمات اللاتي قدّمن أعمالاً تنحاز فيها لقضايا المرأة ومشاكلها.



وضمن حيثيات التكريم، قال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، إن نيللي كريم موهبة متكاملة، إذ تستخدم كل أدوات الممثل وتضيف عليها بعمق من تراكم تجاربها وخبراتها فصارت اسماً يتردد كلما جرى البحث عن نساء مثقفات جديرات يتصدرن المشهد الفني.

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وأشار الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، إلى نجاح نيللي كريم خلال مشوارها السينمائي في التعبير عن مشاكل وهموم المرأة المصرية في أفلام عديدة ستبقى في ذاكرة السينما المصرية، لافتا إلى تقديمها نوعيات مختلفة من الأفلام، منها الكوميدي والسياسي والرومانسي والاجتماعي.

ونيللي كريم ممثلة وعارضة أزياء وراقصة باليه مصرية، قدَّمت أدواراً مهمة في العديد من الأعمال السينمائية، مثل أفلام "سحر العيون، غبي منه فيه، واحد صفر، أنت عمري" و"يوم للستات".

كما تحتل مكانة مهمة في الأعمال التلفزيونية المصرية خصوصاً أعمال شهر رمضان، ومن أهم أعمالها التلفزيونية مسلسلات "سجن النسا، تحت السيطرة، لأعلى سعر"، ومسلسل "اختفاء".

وكانت نيللي كريم كشفت أواخر الشهر الماضي عن إجرائها لعملية استئصال ورم حميد بجوار عصب الوجه الأساسي وطمأنت جمهورها على نجاح الجراحة.