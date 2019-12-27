نجم بوليوود ريثيك روشان ينضم إلى فيلم "ماهابهارات" التاريخي

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وفاء فاروقالجمعة 2019/12/27 10:03 م بتوقيت أبوظبي
ديبيكا بودكون وهريثيك روشان
أعلن المخرج الهندي، نيتيش تيواري، مخرج الفيلم التاريخي المنتظر "ماهابهارات"، انضمام نجم بوليوود، هريثيك روشان، لبطولة الفيلم، حيث سيقوم بدور اللورد كريشنا أمام النجمة ديبيكا بودكون.
وقال المخرج، لـ"العين الإخبارية": "منتجة العمل مادهو مانتينا هي من رشحت روشان نظرا لصداقتها القوية معه، وهو ما شجعه على الانضمام للفيلم سريعا".
وكان آخر ظهور لهريثيك روشان في 2019 في فيلم "وار" بمشاركة تايجر شروف والذي صنف ضمن أعلى 10 أفلام حصدا للإيرادات في بوليوود 2019.
يذكر أن فيلم "ماهابهارات" مصنف كدراما تاريخية حيث يروي أساطير الآلهة الهندية وحروب الدولة الهندية القديمة.
وكانت الفنانة بودكون أعلنت انضمامها إلى الفيلم في أكتوبر/تشرين الأول، وقالت إن الفيلم سيكون أفضل تجربة يمكن دخولها بعد تجربتها مع فيلم "تشاباك" الذي من المقرر عرضه يناير/ كانون الثاني، والذي حصل على الكثير من الإشادات والتوقعات الإيجابية حتى قبل عرضه.
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