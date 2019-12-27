علاء الدين و"الأسد الملك" بين 9 أفلام كلاسيكية عادت للظهور في 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظي عشاق النوستالجيا ومحبو أفلام التسعينيات بعام حافل في 2019، إذ تسنى لهم مشاهدة كثير من الأفلام الكلاسيكية التي عشقوها بثوب جديد.

ويستعرض موقع "موفي إنسايدر" الأمريكي في التقرير التالي أبرز الأفلام الكلاسيكية ذات الشعبية الكبيرة التي أٌعيد إنتاجها هذا العام وحققت نجاحاً مبهراً.

1- The Lion King (الأسد الملك)





أعلنت شركة "ديزني"، منذ فترة، أنها تعتزم إعادة إنتاج فيلم الأنيميشن الناجح "الأسد الملك" ليشتعل حماس وحنين الجمهور منذ ذلك الحين.

وعاد الشبل "سيمبا" هذا العام بشكل جديد، محاولًا استعادة الحكم من براثن عمه الظالم "سكار" الذي قتل والده الأسد "موفاسا"، ودبر مكيدة لخداعه والاستئثار بالحكم، الفيلم بطولة دونالد جلوفر، بيونسيه، وسيث روجن.

2- Aladdin (علاء الدين)





قدمت شركة ديزني هذا العام نسخة حية من فيلم الأنيميشن الناجح الذي صدر في التسعينيات "علاء الدين".

يتناول الفيلم قصة الشاب الفقير المحتال علاء الدين الذي يجد بالصدفة مصباحاً سحرياً يتيح له تحقيق 3 أماني فقط بمساعدة جني أزرق، ومن هنا تبدأ مغامرته السحرية.. الفيلم بطولة المصري - الكندي مينا مسعود، ويل سميث، وناعومي سكوت.

3- The Upside (ذا أبسايد)





نسخة أمريكية مأخوذة عن أخرى فرنسية بعنوان The Intouchables (المنبوذون)، بطولة كيفن هارت وبراين كرانستون.

الفيلم يروي قصة حقيقية، ويتناول حياة المليونير الإيطالي فيليب بورجو الذي يصاب بشلل كلي بعد حادثة مأساوية، وبمساعدة أحد موظفيه يستعيد رغبته في الحياة من جديد.

4- What Men Want (ما تريده النساء)





أٌعيد إنتاج فيلم "ما يريده الرجال" الذي قام ببطولته ميل جيبسون في التسعينيات هذا العام ببطولة نسائية.

يدور الفيلم حول وكيلة رياضية "تاراجي بي هينسون" تصارع لإثبات نفسها في مهنة يسيطر عليها الرجال، إلى أن تكتسب القدرة على قراءة أفكار الرجال، فتنقلب حياتها رأساً على عقب.

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5- Dumbo (دامبو)





قدمت ديزني هذا العام أيضاً نسخة حية لواحد من أهم أفلامها الكلاسيكية، الفيل (دامبو)، بطولة النجم كولين فاريل.

يدور الفيلم حول لاعب السيرك المتقاعد هولت، الذي يعود لمنزله من الحرب بإصابة شديدة، فيقرر العودة مجدداً للسيرك، ويصبح مسؤولاً عن فيل لطيف حديث الولادة، يطلق عليه "دامبو"، إلى أن تأخذ الأمور منحنى مثيراً بعد اكتشاف قدرة "دامبو" على الطيران.

6- Men In Black International (رجال في الملابس السوداء: دوليين)





عادت سلسلة "رجال في الملابس السوداء" هذا العام بشكل جديد تماماً، بعد تغيير أبطال العمل من ويل سميث وتومي لي جونر، إلى كريس هيمسورث وتيسا تومبسون.

7- Charlie’s Angels (تشارلز آنجلز)







صدر هذا العام نسخة جديدة من فيلم التسعينيات الناجح "تشارلز أنجلز" ببطولة نسائية مختلفة تماماً، إذ استعان صناع العمل بكريستين ستيوارت، وناعومي سكوت وإيلا بالنيسكا، بدلًا من درو باريمور، لوسي لو، وكاميرون دياز.

يدور الفيلم حول محاولة ملائكة تشارلي إنقاذ العالم من مخطط مهندس شرير لإطلاق سلاحي تكنولوجي فذ من شأنه تدمير الإنسانية.

8- Child's Play (لعبة طفل)





شهد هذا العام إعادة طرح فيلم الرعب الشهير بـ"تشاكي"، الذي صدر عام 1988، بأكثر من جزء.

يتناول الفيلم حياة الطفل "أندي" الذي تمنحه والدته لعبة جديدة بمناسبة عيد ميلاده، دون أن تعلم بوجود خطأ تصنيعي في اللعبة، حولها من دمية إلى قاتل متسلسل.

9- Hellboy (هيل بوي)

الفيلم مأخوذ عن روايات مايك ميجنولا التي صدر لها أكثر من جزء على مدار الأعوام السابقة، قام ببطولتها بروس ويليس.

عاد "هيل بوي" هذا العام ببطولة الممثل ديفيد هاربر، في مغامرة جديدة لحماية الأرض من كائنات خارقة تبحث عن الانتقام.