هذه أمنيات راغب علامة في العام الجديد

أشار السوبرستار راغب علامة، إلى أنه كان يتوقع الفوز لفريقه في برنامج “ذا فويس”، على الرغم من بعض المفاجآت المخيفة التي يمكن أن تحدث، لأن موضوع التصويت لا أحد يضمنه.

وتابع “علامة” في حديث له مع “العربية.نت” أن تجربته في برنامج “ذا فويس” هذا العام كانت ممتعة جداً، منوهاً إلى العلاقة الجميلة التي ربطته مع أعضاء لجنة التحكيم.

ورداً على سؤال حول حفله في موسم الرياض هذا العام، أكد “علامة” الى انه كان حلماً، وعبّر عن حبّه الكبير للجمهور السعودي.

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خلال اللقاء، تطرق “علامة” الى الوضع اللبناني، حيث تمنى التوفيق لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب، قائلا: “غايتنا أن نقفز على الألغام كي يخرج الشعب اللبناني من المأزق الذي أدخله فيه زعماء الطوائف”.

كما تمنى أن لا يرى جائعاً في العام 2020، ولا مريضاً، ولا أناس بلا مأوى لهم، والأهم أن يرى الفاسدين والسارقين وناهبي أموال الشعب في السجون.

نذكر ان السوبرستار كان قد اطلق منذ أيام أغنيته الجديدة باللهجة الخليجية تحمل عنوان “كان غيرك أشطر”، وهي من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي، وقد صدرت على جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة.