"الترفيه السعودية" تمنع احتفال رأس السنة وتتوعد منظميه.. لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ بيانا أوضحت فيه ما أثير حول احتفال السعودية برأس السنة الميلادية للمرة الأولى في تاريخها وهو الأمر الذي تم تداوله خلال اليومين الماضيين.

وقالت الهيئة العامة للترفيه في بيانها: "تود الهيئة العامة للترفيه الإشارة إلى أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض والذي تم تداول إعلانها مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي".

واستطرد البيان الذي تم نشره على الحساب الخاص بالهيئة عبر موقع التغريدات "تويتر": "وتؤكد الهيئة أنه قد تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وكانت شركة "بلاتينوم ليست" كشفت عن تنظيمها احتفالا في المملكة بليلة رأس السنة الميلادية 2020 للمرة الأولى في تاريخها وأوضحت عبر موقعها الرسمي عن نفاد تذاكر الحفل كاملة، بعدما أرفق الحساب الخاص بالشركة عبر "تويتر"، تفاصيل الاحتفال والفعاليات التي ستنظمها الشركة في مركز ملهم بالعاصمة الرياض يوم 31 ديسمبر الجاري، مع لينك خاص بشراء التذاكر.

وجاء نفاد التذاكر بعد وقت قصير من طرحها للبيع ما يوضح أن مؤشر الإقبال في المملكة للاحتفال بليلة رأس السنة كبيرا شأنها شأن غالبية دول العالم، فيما لم تكشف الشركة عن عدد التذاكر التي بيعت للحفل الأول من نوعه في المملكة، وبدأ راغبون بحضور الحفل عملية بحث عن شراء تذاكر من آخرين اقتنوها مقابل مبالغ مالية أكبر من قيمة التذاكر، فيما يشبه "السوق السوداء".

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وكشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة التي تشرف على تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية في البلاد، أن منطقة "البوليفارد"، وهي مقر الفعاليات الرئيسية في مدينة الرياض، ستظهر بحلة جديدة قبل نهاية العام الحالي.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة له عبر تويتر: "البوليفارد بحلته الجديدة قبل نهاية السنة.. وافقت قبل قليل على التصاميم ونوعدكم بشيء مبهر" دون أن يشير المسؤول السعودي البارز إلى التصاميم الجديدة التي ستظهر في "البوليفارد" المرتبطة بالعام الميلادي بشكل مباشر.

يُذكر أن هيئة الترفيه قامت بتغيير الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر "تويتر" وتم تسميته "شتاء الرياض" وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفل في خمس مناطق شتاء الرياض حددتها الهيئة، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

ويضم شتاء الرياض العديد من الفعاليات الترفيهية التي تتنوع بين الحفلات الغنائية والعروض الفنية المتنوعة، إضافة للعروض المسرحية، وبالفعل بدأت الهيئة في تنظيم فعالياتها في المناطق المعلن عنها: ومنها مسرحيتا "علاء الدين والمصباح السحري"، لأحمد عز و"عطل فني" لأكرم حسني، وعروض دار الأوبرا المصرية وغيرها.