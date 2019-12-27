شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يستعيد ذكرياته فى مهرجان دبى مع الممثل العالمى مورجان فريمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان شريف منير، على مشاركة جمهوره، بصورة من الذكريات مع الممثل العالمي مورجان فريمان ، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.وكتب منير عبر الصورة التي التقطت سيلفي لهما "مورجان فريمان في مهرجان دبي السينمائي، 2009 تقريباً".

وأنضم منير مؤخراً لطاقم عمل فيلم "يوم 13" وهو أول فيلم فى مصر والوطن العربى يتم تصويره بتقنية الـ3d والمقرر عرضه بالسينمات 2020، ويشاركه فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، دينا الشربينى، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف خلال الأحداث.