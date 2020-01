شكرا لقرائتكم خبر عن أمه عايزة تجوزه.. حقيقة رغبة والدة ليوناردو دى كابريو فى زواجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن والدة النجم العالمى ليوناردو دي كابريو ترغب فى زواجه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما ارتبط النجم الشهير بأكثر من علاقة منذ بزوغ نجمه على الساحة الفنية فى هوليود دون أن يتزوج أياً من النساء اللاتى ارتبط بهن.



لكن يبدو أن الأمور تتغير خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لموقع thedigitalweekly الذى نشر تقريراً مطولاً بخصوص رغبة والدة ليوناردو فى زواجه، وتحديداً من صديقته الحالية الذى يرتبط بها منذ عام 2017 وهى عارضة الأزياء كاميلا مورنو.



وأضاف التقرير أن ليوناردو يفكر جدياً فى الإقدام على خطوة الزواج أكثر من أى وقت مضى لاتخاذ خطوات جديدة نحو علاقته بـ كاميلا التى تصغره بأكثر من 20 سنة، وذلك عن طريق إتمام خطوات زواجه منها خلال العام المقبل.

جدير بالذكر أن النجم ليوناردو دي كابريو يعيش أفضل أيامه حالياً وذلك بسبب نجاح فيلمه الأخير 'Once Upon A Time In Hollywood' فى تحقيق ردود أفعال ايجابية للغاية سواء علي مستوي الإيرادات أو النقاد ممن أشادوا بفيلم المخرج تارنتينو والذي يعد التجربة الأولي التي تجمع كلاً من ليوناردو دي كابريو والنجم براد بيت.



كما أن ليوناردو يعد من أبرز المرشحين لنيل جائزة الأوسكار بالحفل القادم عن دوره خلال أحداث فيلم 'Once Upon A Time In Hollywood'، وذلك بعدما تم ترشيحه من قبل صناع الفيلم للمنافسة علي الجائزة عن جائزة أوسكار أفضل ممثل، وذلك وسط منافسة شرسة من نجوم كُثر أبرزهم خواكين فينيكس الذي تم ترشيحه بعد نجاحه في لعب دور الجوكر.



وبذلك قد ينال ليوناردو دي كابريو الجائزة للمرة الثانية خلال مشواره الفنى، وذلك بعدما نالها للمرة الأولي قبل 3 أعوام، وتحديداً في عام 2016 حين لعب بطولة فيلم باسم «The REVENANT، والذي لعب فيه دور صياد، وبهذا الفيلم كسر النحس الذي لازمه طيلة سنوات فشل فيها بالتتويج بكافة الترشيحات من أجل نيل جائزة الأوسكار حتى نالها أخيراً عن هذا الفيلم.