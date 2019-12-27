شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم لبنان يحتفلون بعرض فيلم "الفلوس" بحضور مخرجه سعيد الماروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامنا مع استمرار الحياة فى لبنان رغم الظروف السياسية الصعبة، احتفل المخرج سعيد الماروق بعرض فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى، وذلك لتكون رسالة لن الحياة لن تقف فى لبنان، وحضر العرض النجمة نجوى كرم شمس الأغنية، والمطرب وليد توفيق، والفنان عادل كرم، وشهد العرض حضورا كثيفا من الجمهور اللبنانى الذى امتلأت به القاعة عن آخرها.





وحقق فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى إيرادات وصلت لمليون و700 ألف جنيه فى اليوم الأول من عرضه فى شباك التذاكر، حيث طرح فى جميع دور العرض بجميع أنحاء الجمهورية منذ يومين، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب إجازة نصف العام خلال شهر يناير المقبل.





وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والاعلامى يحيي حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.





وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.





فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.





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