شكرا لقرائتكم خبر عن "يا أبو الصحاب".. حمدى الميرغنى يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة كوميدية احتفل الفنان حمدى الميرغنى، بعيد ميلاد الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس، حيث نشر صورة بصحبته خلال نومه داخل سيارته، وقال:" كل سنة وأنت أوحش مني ياصاحبي ياخويا ياحبيبي وإن شاء الله تبقي سنه سعيدة عليك..يا أبو الصحاب يا أبيض القلب وأسود الوجه".





ورد أوس أوس،" حبيبى ياحمود يا أبيض الوجه والقلب ..وربنا يجعلها سنه حلوة علينا كلنا بأذن الله يا ابو تمارا ياعسل"، بينما علقت الفنانة نسرين طافش:" أغرب معايدة صحاب في التاريخ".

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وانهالت التعليقات من جانب جمهورالفنان حمدى الميرغنى، حيث قالت لقاء:" انتو الاثنين حلاوتكو هي روحكو الحلوه مش بس خفه الدم لا وكمان حب الخير لبعض حاجه جميله"، وكتب أخر : "ايه ده ربنا يخليكم لبعض"، وأضاف أخر:" كل سنه وهو طيب وربنا يخليكوا لبعض بس ليه التنمر ده".

ويخوض كلا من الفنان حمدى الميرغنى والفنان أوس أوس مسلسل " اتنين فى الصندوق"، حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.

يذكر أن مسلسل "أتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه فى 30 حلقة ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.