وفاء صادق تتذكر والدها بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة وفاء صادق والدها المخرج الكبير عادل صادق، بكلمات مؤثرة.

ونشرت وفاء صورة لوالدها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حبيبي وما فيش بعدك حبيب، كل سنة وإنت في الجنة ونعيمها".

وتوفي المخرج الكبير عادل صادق، 29 مارس 2017، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما.

المخرج عادل صادق من مواليد 25 أبريل 1934، حاصل على بكالوريوس الإخراج السينمائي والتليفزيوني، من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو والد الفنانة وفاء صادق، وأخرج عدد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية الهامة، منها مسرحية "عش المجانين"، فيلم "التحويلة"، مسلسل "القط الأسود"، "الآنسة كاف"، واكتشف عددا من النجوم بينهم الفنان أحمد حلمي.