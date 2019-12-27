صور| مصطفى فهمي وزوجته يحتفلان بـ"الكريسماس" مع سفير فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية فاتن موسى بـ"الكريسماس"، وسط مجموعة من الأصدقاء المقربين، والسفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه.

ونشرت فاتن موسى صورا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء الاحتفال بأحد المطاعم المطلة على النيل، وعلقت: "استمتعنا بقضاء ليلة عيد الميلاد المجيد مع سعادة سفير فرنسا لدى مصر، السفير ستيفان روماتيه".

يذكر أن مصطفى فهمي تزوج من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015، عقب انفصاله عن الفنانة رانيا فريد شوقي.