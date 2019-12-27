خالد سرحان: أنا فتوة السيدة زينب في "يوم وليلة" مع النبوي والفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ينتظر الفنان خالد سرحان عرض فيلم "يوم وليلة" المقرر عرضه بدور العرض السينمائي يوم 6 يناير المقبل.

وقال سرحان، في تصريحات صحفية، إنه يقدم شخصية تدعى بجاتي وهو فتوة منطقة السيدة زينب وتدور محور أحداثه حول تجارة السلاح والبلطجة والشر بشكل مختلفـ عما سبق تقديمه من قبل.

وتابع أن معظم المشاهد بالفيلم تجمعه مع الفنانين خالد النبوي وأحمد الفيشاوي، مضيفا أنه يتوقع نجاح هذا العمل، وإشادة الجميع به سواء جمهور أو نقاد أو صحفيين.

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"يوم وليلة" تدور أحداثه من خلال يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب على مدار 24 ساعة ويتم سرد أحداث العمل والتي تتضمن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري في حياته اليومية في شتى المجالات العملية والإجتماعية والأسرية والإقتصادية وألقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على سطح المجتمع مع وضع حلول لها في نهاية الفيلم.

الفيلم بطولة: خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، خالد سرحان، حنان مطاوع، درة، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة، شادى أسعد، وغيرهم من النجوم، وهو من سيناريو وحوار يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.