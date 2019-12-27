فيديو| استقبال محمد رمضان في المطار بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وصل الفنان محمد رمضان، أمس لدولة المغرب، استعدادا لإحياء حفل غنائي يوم 29 ديسمبر الجاري.

ونشر رمضان، فيديو من وصوله واستقباله بالمطار، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "جمعة مباركة.. كل الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي الغالي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.. أقوى حفلة في مراكش، ساحة الفنا ٢٩/١٢/٢٠١٩ ".

يُذكر أن محمد رمضان يشارك في دراما رمضان المقبل 2020 بمسلسل "البرنس" إخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته روجينا، نجلاء بدر، وإدوارد، أحمد زاهر، وعدد من الفنانين.