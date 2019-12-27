محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر خلاله وهو يُرتل آيات من القرآن الكريم. وعلق سعد على الفيديو قائلًا: "قراءة إلى القلوب، وليست للعقول فقط". ونال مقطع الفيديو إعجاب جمهوره، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "الله عليك يا شيخ، ماشاء الله، ربنا يهديك ويجازيك خير". ويستعد أحمد سعد لطرح أغنية "مامي كوسا"، مع الموزع الموسيقي حسن الشافعي والمطرب الشعبي إسلام كنكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد ترتيله للقرآن.. الجمهور لأحمد سعد: "الله يفتح عليك يا شيخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.