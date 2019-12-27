أحمد زاهر ينشر صورًا من أول مشهد يجمعه بمحمد رمضان في "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان أحمد زاهر، إن مسلسل "البرنس" يجمعه للمرة الأولى مع الفنان محمد رمضان.

ونشر زاهر، صور من كواليس "البرنس"، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "الصورة دي.. صورة أول مشهد يجمع بيني وبين محمد رمضان.. مش بس في المسلسل.. لا في الحياة".

وأضاف: "أنا شخصيًا استمتعت.. يا رب اكتبلنا النجاح المبهر، بأمرك يا رب وإدينا على قد تعبنا واجتهادنا، مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامي، رمضان٢٠٢٠ ".

مسلسل "البرنس" بطولة: محمد رمضان، نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى، محمد علاء، أحمد داش.