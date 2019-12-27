في دورته الرابعة.. "أسوان لأفلام المرأة" يكرم نيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مهرجان أسوان لأفلام المرأة، عن اختيار الفنانة نيللي كريم، لتكريمها ضمن فعاليات دورته الرابعة التي من المقرر إقامتها في الفترة من من 10 إلى 16 فبراير المُقبل، باعتبارها نموذجاً يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية، فضلا عن كونها من أهم النجمات اللاتي قدمن أعمال تنحاز فيها لقضايا المرأة ومشاكلها.

وقال السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان: إن اختيار نيللي كريم للتكريم في دورته الرابعة يأتي لموهبتها كممثلة نجحت في أداء العديد من الشخصيات المميزة على شاشة السينما، وهي نموذج للفنانة المتجددة القادرة على إثارة الدهشة في أذهان المتفرجين مع كل عمل جديد تتصدى له، والمثقفة التي تسعى لتقديم أعمال تتسم بروح التجريب والمغامرة .

وأشار عبدالخالق إلى أن نيللي كريم نجمة يعتبرها الجمهور والنقاد موهبة متكاملة، تستخدم كل أدوات الممثل وتضيف عليها بعمق من تراكم تجاربها وخبراتها فصارت اسما يتردد كلما جرى البحث عن نساء مثقفات جديرات بتصدر المشهد الفني.

وأكد الكاتب حسن أبو العلا مدير المهرجان أن نيللي كريم نجحت خلال مشوارها السينمائي في أن تعبر عن مشاكل وهموم المرأة المصرية في أفلام عديدة ستبقي في ذاكرة السينما المصرية مثل فيلم "واحد صفر" و"678" و"انت عمري" و"يوم للستات".

وأوضح أبو العلا أن إبداع نيللي كريم على شاشة السينما يستحق التكريم والاحتفاء به، خاصة أنها قدمت نوعيات مختلفة من الأفلام، منها الكوميدي والسياسي والرومانسي والاجتماعي وهو ما يؤكد حرصها على اختيار أعمالها بدقة شديدة.

وشددت الدكتورة عزة كامل نائب رئيس هيئة أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على انحياز نيللي كريم الواضح للمرأة وقضاياها سواء من خلال الأعمال التي قدمتها على شاشة السينما أو في الدراما التليفزيونية.

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وأضافت الدكتورة عزة: نيللي كريم تطرح في كل عمل فني تقدمه قضية تمس المرأة المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، وهي نموذج رائع لإبداع المرأة على شاشة السينما.

وبدأت نيللي كريم حياتها المهنية كراقصة باليه قبل أن تصبح إحدى أهم ممثلات جيلها بالعالم العربي، وتم تقديمها لأول مرة إلى الجماهير من قبل الفنانة البارزة فاتن حمامة في مسلسل "وجه القمر" عام 2000 قبل مشاركتها مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية– نيويورك" عام 2004.

وقدمت نيللي خلال مسيرتها السينمائية ما يقرب من 21 فيلماً، منها: "بشتري راجل، هيبتا، الفيل الأزرق، الرجل الغامض بسلامته، 678، زهايمر، واحد صفر، ، حرب أطاليا، فتح عينيك، انت عمري، اشتباك".

شاركت نيللي في بطولة عدد كبير من المسلسلات، منها: "سجن النسا، بنت اسمها ذات، تحت السيطرة، اختفاء، لأعلى سعر، سقوط حر، وجه القمر، العميل 1001، حديث الصباح والمساء، سرايا عابدين".

يُذكر أن الفنانة نيللي كريم حصدت مجموعة من الجوائز في مهرجانات عربية ودولية، منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2006 عن فيلم "انت عمري"، وحصدت جائزة أفضل ممثلة مناصفة مع إلهام شاهين وناهد السباعي في مهرجان كازان السينمائي الدولي في روسيا.

كما شارك فيلمها اشتباك في مهرجان كان عام 2016، وشاركت كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الإقليمية والدولية، مثل مهرجان أبو ظبي السينمائي عام 2014 ، ومهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2016.