محمد هنيدي يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

واصل الفنان محمد هنيدي، الاحتفال بالعام الجديد، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

ونشر هنيدي، فيديو لمشهد من أحد أفلامه التي قدمها، وعلق قائلاً: "أنا جاي يا ٢٠٢٠.. مستعد جدًا للسنة الجديدة".

يُذكر أن أخر أعمال هنيدي، بطولة العرض المسرحي "3 أيام في الساحل"، ومسلسل "أرض النفاق".