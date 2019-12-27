محمد هنيدي يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
واصل الفنان محمد هنيدي، الاحتفال بالعام الجديد، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".
ونشر هنيدي، فيديو لمشهد من أحد أفلامه التي قدمها، وعلق قائلاً: "أنا جاي يا ٢٠٢٠.. مستعد جدًا للسنة الجديدة".
يُذكر أن أخر أعمال هنيدي، بطولة العرض المسرحي "3 أيام في الساحل"، ومسلسل "أرض النفاق".
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