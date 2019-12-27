شاهد: إعلامي كويتي يتعمد استفزاز متابعيه بعد ان وصفوا تغريدته بالعنصرية

تعمد الإعلامي الكويتي حمد سامي العلي المشهور بـ حمد قلم استفزاز متابعيه وذلك عبر حسابه الرسمي في تويتر.

وقال الحمد في تغريدة: قولوا لي شنو ينرفركم خل اكثر منه.

وأضاف في تغريدة أخرى: الله ارزقني ثقة الهنود وهما لابسين ساري والزغاديد 8 طبقات جنهم روست بيف.

هذا واتهمه البعض بالعنصرية ضد الهنود ولا طالبوه بضرورة احترام ثقافة الأخرين وتقبلهم حتى وان كانت ثقافتهم غريبة عنا.

ورد حمد على اتهام البعض له بالعنصرية قائلاً: اللهم صبرني على هالمجتمع.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت على الإعلامي أخيراً بعدما ظهر في مقطع مصور برفقة الفنانة السورية أصالة.

وبدت الأخيرة وهي تلتصق به وتضع رأسها على كتفه ما أثار جدلاً كبيراً في أوساط المتابعين على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات.

ورأى الكثيرون أن الفنانة بالغت في تقربها منه وتخطت الحدود موجهين إليها الانتقادات اللاذعة.