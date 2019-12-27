طلبت عارضة الأزياء السعودية شوق محمد من الميكب أرتست الخاصة بها أن تضع لها مكياج يجعلها تشبه عارضة الأزياء الإيرانية الشهيرة ماهلاغا جابري. من جانبها ردت الميكب أرتست على شوق قائلة لها أنها تشبه اللاعب الشهير يوسف الثنيان لترد عليها شوق أنها لا تعرفه.

هذا وقد أثار المقطع الجدل وبعض محبين لاعب الهلال المعتزل الشهير يوسف الثنيان هاجم شوق والميكيب أرتست الخاصة بها حيث اعتبر البعض انها تسخر من اللاعب الشهير.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شوق محمد تطلب من المكيب ارتست مكياج يشبهها بـ ماهلاغا جابري.. والأخيرة: وجه زبوناتي مثل يوسف الثنيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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