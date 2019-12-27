حسين الجسمي يحتفل مع الآلاف في افتتاح دبي للتسوق

بحضور الآلاف من الجمهور في حفل افتتاح الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق، أبدع الجمهور الحاضر في حديقة البرج وسط مدينة دبي، بالتفاعل المتواصل غناءً وفرحا مع الفنان حسين الجسمي في وصلته الختامية للأمسية الاحتفالية، وتنقل معهم عبر مجموعة

من أغنياته التي إختارها من مكتبته الغنائية الكبيرة المتنوعة الألحان والألوان الموسيقية الخليجية والعربية، راسما عنوانا ملموسا للنجاح الحفلات الغنائية في الإمارات.

وشكر الجسمي الجمهور ووصفه بالحضور الراقي خلال الحفل

الذي جمعه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب والشاب خالد، وقال: "في الإمارات تلامس النجاح وتعيشه بكل حالاته الجميلة.. تجمعنا دبي دائماً في أروع المهرجانات.. وصنعتم بحضورك الراقي وتفاعلكم أجمل عناوين النجاح"، مختتماً حديثه بشكر دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالتعاون مع مجموعة mbc على التنظيم والتجهيز الاحترافي للحفل.

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