شاهد.. كلام جريء لـ شيرين عبد الوهاب

صرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، في لقاء تليفزيوني جريء، مساء امس الخميس، بأنها تريد إنجاب طفل، وذلك من برنامج الشهير "قاضي المشاهير".
وقالت "عبد الوهاب" خلال اللقاء: "أنا دمي حامي وادعولي أجيب بيبي تاني".
ويشار أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية بعنوان "الحب خدعة" والتي حققت2 مليون مشاهدة بموقع "اليوتيوب".
أغنية "الحب خدعة" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع موسيقي وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي ومكس وماستر امير محروس.
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شيرين ❤️ . . . . انا دمي حامي و لو حد قالي كلام جرحني انا برد بقسوة عليه و عمري ما بتغير ❤️ و ادعولي أكبر عيلتي وأجيب بيبي تاني ..... الله يسعدها شيرين و تجيب بيبي تالت ❤️😍 #شيرين #قاضي_المشاهير 👨⚖️⚖️ . . . . . . . . . . . . . . . #شيرين_عبدالوهاب #رضوى_الشربيني #ياسمين_صبري #اصالة_نصري #احلام_الشامسي #بلقيس_فتحي #تامر_حسني #نجوى_كرم #نوال_الزغبي #ماريتا_الحلاني #ناصيف_زيتون #نادين_نسيب_نجيم #سميرة_سعيد #سعد_المجرد #نانسي_عجرم #صابر_الرباعي #احلام #راغب_علامة #كاظم_الساهر #لطيفة_التونسية #امال_ماهر #حسام_حبيب
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