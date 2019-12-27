المركز الثقافي الروسي ينظم حفل كنوز متحف الأرميتاج

نظم المركز الثقافي الروسي احتفالية وندوة بعنوان (ملامح من كنوز الأرميتاج)، قدمت الدكتورة وسام بشير أستاذ النقد وتاريخ الفن خلالها عرضًا تحليليًا عن أهم الأعمال المعروضة بمتحف (الأرميتاج)، الذي يعد أحد أهم خمسة متاحف في العالم، وذلك بحضور حشد كبير لطلاب المعهد العالي للفنون التطبيقية.

وذكر بيان للمركز، اليوم الجمعة، أن الاحتفالية تضمنت عرضًا لفيلم استعرض تاريخ (الأرميتاج) وأهم الأعمال الفنية بالمتحف، بينما تناولت الدكتورة وسام بشير أهم مقتنيات المتحف وعن أساطين المدرسة التأثيرية (مانيه ومونيه ورينوار وسيزلى وبيسارو ولوتريك وديجا).

كما تناول التحليل المدرسة الوحشية وروادها (ماتيس ودوفييه ورووه)

وأعمال كبار الفنانين الذي يضم المتحف مقتنياتهم أمثال (فان جوخ وبابلو بيكاسو وبول سيزان).وأكدت الدكتورة وسام بشير، حرصها على المشاركة في التحضير لعام الثقافة المصرية الروسية 2020 بالتحدث في ندوة عن متحف (الارميتاج)، مشيرة إلى لقائها بمدير المتحف ميخائيل بياتروفسكى، الذى يتحدث اللغة العربية ويكن للحضارة المصرية تقديرا خاصا، ولهذا قررت إدارة المتحف تخصيص جناح خاص بتاريخ مصر.