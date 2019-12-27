صور.. مي نور الشريف تحتفل بالعام الجديد

احتفلت الفنانة الشابة مي نور الشريف بالعام الجديد وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "مي" في الصورة مع والدتها النجمة الكبيرة بوسي وعلقت عليها قائلة: "يوم جميل". الكبيرة بوسي وعلقت عليها قائلة: "يوم جميل". يذكر أن آخر أعمال مي نور الشريف مسلسل "اللهم إني صائم" الذي قدمته مع النجم مصطفى شعبان في موسم رمضان 2017. صائم" الذي قدمته مع النجم مصطفى شعبان في موسم رمضان 2017.

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