عبدالدايم : فرقة رضا رمز بارز في تاريخ الإبداع



أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة استمرار دعم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية لاسترداد أمجادها واستعادة بريقها خاصة بعد التحاق عدد من العارضين الجدد بها وتخصيص أوركسترا موسيقى لمصاحبتها فى العروض.

وقالت عبد الدايم إن فرقة رضا أحد سفراء الفنون المصرية ، مشيرة إلي أنها رمزا بارزا فى تاريخ الإبداع ومن أعرق الفرق الاستعراضية فى الشرق الأوسط وامتدت شهرتها لمختلف أنحاء العالم ، وأكدت أن ذاكرة الإبداع المصرى تزخر بالكثير

من العلامات الملهمة التى تعبر عن الهوية المصرية المتفردة حيث يعكس الاهتمام بتطويرها إيمان الوطن بدور الإبداع فى تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان.



وحرصت د. إيناس علي حضور احتفال وزارة الثقافة بفرقة رضا بمناسبة مرور 60 عام على تكوينها وذلك على مسرح البالون بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم

المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة فى فيينا ، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى ومخرج الحفل، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وعدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة .وخلال الحفل كرمت وزير الثقافة 80 شخصية من رموز ومبدعو فرقة رضا على مر تاريخها منهم المؤسسون محمود رضا – اسم على رضا - فريدة فهمى - اسم الموسيقار على إسماعيل .يذكر أن الحفل هو الأول فى سلسلة تمتد على مدار 15 يوم خاصة بهذه المناسبة تقام على مسرح البالون .