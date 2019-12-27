طرحت المطربة رولان أغنية جديدة بعنوان "لا أتمسَّك" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". "لا أتمسَّك" من كلمات الشاعر شعاع ومن ألحان لين أحمد وتوزيع موسيقي ياسر ماجد وجيتار مصطفي نصر. Advertisements وتقول الأغنية: لا اتمسَّك في يديني .. تفلتك مني يديني ‏تتركك لا ما تبيك . .وإثمها كله عليك ‏قلتلك اخجل ظنوني ما وفيت وخنتني.. ‏"ياخفي اللطف يا عوني رياحي تنتهك فيني سكوني" ‏كنّها شمسي وقفت كل مشاعرها رجفت ..! ‏ليت هالدنيا أنصفت .. ليتها يوم أسعفت لو أنانيتك تفيدك ما شِتاتك ضيعك لو نهاية عالمك تبدأ بدوني هي بداية هالنهاية في عيوني. عوني رياحي تنتهك فيني سكوني" ‏كنّها شمسي وقفت كل مشاعرها رجفت ..! ‏ليت هالدنيا أنصفت .. ليتها يوم أسعفت لو أنانيتك تفيدك ما شِتاتك ضيعك لو نهاية عالمك تبدأ بدوني هي بداية هالنهاية في عيوني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رولان تطرح "لا أتمسك" على اليوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.