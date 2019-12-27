الشاعر محمد شكري يكشف عن تعاونه الجديد مع إيهاب توفيق

كشف الشاعر الغنائي محمد شكري عن تعاونه الفني الجديد مع النجم إيهاب توفيق بأغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة القادمة، ولكنه لم يصرح عن اسمها لتكون مفاجأة للجمهور.

والأغنية من كلمات محمد شكري، ألحان بينو، توزيع منسي، ومن المقرر أن يتم طرحها على هيئة الفيديو

كليب.

ويشار إلى أن الشاعر محمد شكري له العديد من الأعمال الفنية المعروفة مثل: ماتدعيش عليا للفنان مصطفى حجاج، هاروح و اسال عليه للفنانة سوما، بص في ورقتك للفنانة رنا سماحة، بالإضافة إلى أن آخر أعماله الفنية كانت أغنية كل شيء

Advertisements

مسموح للفنان محمد سرور والتي تم طرحها على هيئة الفيديو كليب كما حققت الأغنية نجاحا كبيرا.

يذكر أن النجم إيهاب توفيق طرح سابقا كليب بعنوان مصلحتك، وهو من إخراج ياسر عصام، والأغنية من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع أحمد زناتي، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.