كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريم مصطفي تشارك جمهورها بصورة من كواليس مسلسلها الجديد "شديد الخطورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الفنانة ريم مصطفي، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة جديدة له في أحدث إطلالتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .

وعلقت "مصطفي" على الصورة: "التحدي أمر لا مفر منه، أن تهزم أمر اختياري"، ونالت العديد من العجابات والتعليقات لدى جمهورها .

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ظهرت ريم مصطفي فى الصورة، مرتدية جاكيت أسود ذات أكمام طويلة، وطاقية رصاصي واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .

مسلسل "شديد الخطورة":



شاركت ريم مصطفي، فى بطولة هذا المسلسل، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد العوضي، محمود حجازي، هادى الجيار، رياض الخولي، محمد كمال، حسنى شتا، إخراج حسام علي، تأليف محمد سيد بشير .

يذكر أن شاركت الفنانة ريم مصطفي فى بطولة فيلم" العنكبوت" وشارك فى بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن منهم، احمد السقا،منى ذكى، ويسرا اللوزى، وظافر عابدين، وريم مصطفي ،واخراج احمد نادر،وتأليف محمد ناير .