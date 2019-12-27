تراند اليوم : مزاح 2020.. بلقيس بتستقبل العام الجديد بالرقص في الشارع

عبرت الفنانة الإماراتية بلقيس عن سعادتها قبيل اقتراب العام الجديد، ونشرت مقطع فيديو وهي ترقص في الشارع وأضافت تعليقاً جاء فيه: “مزاج 2020”

وارتدت بلقيس جاكيت من الفرو، منوهة بأن الفرو ليس طبيعياً لأنها ضد قتل الحيوانات من أجل الحصول على الفروة

كما نشرت بلقيس مقطع فيديو مع الملحن فهد الناصر مشيرة إلى أنهما سوف يتعاونان في عمل وطني جديد

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنانة بلقيس أغنية باللهجة المغربية بعنوان “تعالى تشوف” وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، وصورتها فيديو كليب مع المخرج عبد الرفيع عبديوي