مزارع يهتك عرض ابنة مخدومه بغياب أمها في دبي

كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 06:54 مساءً - ألقت الشرطة بإمارة دبي بدولة الإمارات القبض على مزارع (31 عامًا)، قام باستدراج ابنة مخدومه؛ البالغة من العمر 9 أعوام، إلى حديقة المنزل بعد خروج والدتها، وتحرش بها.

وأفادت التحقيقات مع المجني عليها، أنها حين طلبت من المتهم كوبًا من الماء، دعاها إلى مرافقته في حديقة المنزل، للاستمتاع بالطقس الجميل بعد سقوط الأمطار، ثم فوجئت به يحتضنها ويرتكب أفعالاً مخلة معها.

وعقب ذلك قام والد الطفلة بالتقدم ببلاغ إلى الشرطة عقب علمه من والدة الطفلة بما حدث، واتهم المزارع بمحاولة هتك عرض ابنته.