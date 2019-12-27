كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 06:54 مساءً - أشعل الوليد الحلاني، ابن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو نشره على حسابه على “إنستغرام” مؤخراً ولفت أنظار عدد كبير من المتابعين.



وظهر فيه برفقة شقيقتيه دانا وماريتا حيث قاموا معاً بالرقص بطريقة محترفة وهم يرتدون ملابس النوم.

وحقق المقطع أكثر من 234 ألف إعجاب وأطلق موجة من التعليقات التي تراوحت بين الثناء على عفويتهم وطرافتهم وبين الانتقاد لما سماه بعض الناشطين استعراضاً وحباً للظهور.

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كانت هذه تفاصيل خبر أولاد عاصي الحلاني يرقصون بطريقة محترفة بملابس النوم.. شاهدوا عفويتهم وطرافتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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