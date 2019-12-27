شاهدوا حليمة بولند مع البودي جارد بالكويت.. ونشطاء يسخرون

كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 06:54 مساءً - تداول محبين الإعلامية الكويتية حليمة بولند مقطع فيديو يكشف لحظة وصولها إلى أرض المعارض وذلك لتقديم حفلا غنائيا تحييه أصالة في أرض المعارض، ضمن احتفالات رأس السنة. وتعرضت حليمة لسخرية من نشطاء مواقع التواصل وذلك بسبب استعانتها بحراسة خاصة وهي تتواجد وسط محبيها.

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