هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية هنا شيحة بعيد ميلادها بحضور شقيقتها حلا شيحة، وعدد من الاصدقاء.

حلا نشرت صور عيد الميلاد عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «عيد ميلاد سعيد هنونة احتفال جميل مع الأصدقاء».

الصور التي نشرتها حلا حازت على إعجاب عدد من الجمهور الذي هنأ هنا بعيد ميلادها، كما لاحظ الجمهور التغير الكبير في شكل حلا بعد جراحة التجميل الأخيرة.

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هنا شيحة من مواليد 25 ديسمبر عام 1985، واحتفل هذا العام بعيد ميلادها الـ 35.

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «نصيبي وقسمتك»، وحققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في حكاية «اتفضل في الصالون»، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين.

هنا شاركت في رمضان في مسلسل «بدل الحدوتة 3»، حيث شاركت كضيفة شرف مع الفنانة دنيا سمير غانم، وكان برفقتها زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس.

الفنانة المصرية انفصلت مؤخرا عن زوجها الفنان أحمد فلوكس، حيث اعلنت أنها مازالت تحبه وتحترمه، ولكن اختلاف وجهات النظر هو ما دفعهما للطلاق.