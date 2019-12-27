الفنان الشاب كريم عفيفي يفتتح مطعمه الجديد بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

افتتح الفنان الشاب كريم عفيفي الخميس، 26 من شهر ديسمبر، فرع جديد لمطعمه بمدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد من النجوم.

وحرص على حضور الافتتاح عدد من نجوم الفن والكرة أبرزهم أوس أوس، أحمد الشيخ، رامي ربيعة، وليد سليمان، أيمن اشرف، وغيرهم من المشاهير.

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الفنان المصري نشر عدد من الصور من خلال حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، وحازت الصور على إعجاب عدد من جمهوره الذي تمنى له التوفيق والسعادة في كل خطوة يتخذها.

على جانب آخر، فاز كريم عفيفي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل “ولد الغلابة” من “كأس إنرجي” للدراما الدورة الثالثة.

كريم عفيفي هو أحد نجوم «مسرح مصر»، ذاع صيته أثناء العروض، ولفت الانظار إليه من خلال خفة دمه، كما شارك بعد ذلك في عدد من الأدوار الناجحة.

كريم استطاع أن يغير جلده تماما من خلال مسلسل «ولد الغلابة»، والذي قام ببطولته الفنان أحمد السقا، مي عمر، إنجي المقدم، وهادي الجيار، وقدم شخصية دور صعيدي.