مايلي سايروس تحتفل بعيد الميلاد مع حبيبها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والمطربة الأمريكية مايلي سايروس، مع حبيبها كودي سيمبسون، بعيد الميلاد الأول معًا كزوجين في المنزل في تينيسي مع أسرتها.

مايلي نشرت على إنستجرام ستوري، صور لها بالأبيض والأسود مع كودي حول الشجرة مع أمها تيش سايروس، ووالدها بيلي راي سايروس، وأخواتها الأشقاء براندي وبرايسون، وشقيقتها الصغرى نوا سايروس، حيث تقضي الإجازات في لوس أنجلوس، وكتبت مايلي على الصورة: عيد ميلاد سعيد.

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تأتي لقطة المجموعة المريحة، بعد ساعات فقط من مشاركتها لصور العائلة الرسمية لعيد الميلاد، والتي التقطت السبعة التي تتشكل على شرفتهم على الأريكة وخارج منزلهم، كما عرضت مايلي الصور الحميمة، وكتبت: “أعيادًا سعيدة من الأسرة الأكثر اختلالًا في أمريكا”.

والجدير بالذكر أن رؤية مايلي وسيمبسون معًا في الأعياد، هو ما يتمناه معجبيهم الذين كانوا يأملون في ذلك، وبعد كل شيء في الآونة الأخيرة، تساءل الكثيرون عما إذا كانت رومانسية الثنائي لمدة أربعة أشهر تقريبًا تسير بشكل رسمي، وفي الواقع شوهد سيمبسون في نهاية الأسبوع الماضي وهو يتجول في مدينة نيويورك مع عارضة الأزياء جوردي موراي.