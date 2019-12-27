كيم كاردشيان تحتفل بعيد الميلاد مع عائلتها بإطلالات جذابة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، عبر حسابها الرسمى على موقع “تويتر”، يوم الجمعة، 26 ديسمبر، صورة جماعية لها مع أخواتها بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.

النجمة العالمية البالغة من العمر 39 عاما، علقت على الصورة قائلة : عيد ميلاد سعيد من أخواتي وأنا !”، وتقضى كيم عطلة عيد الميلاد برفقة بناتها نورث “6 أعوام” وساينت “4 أعوام” في منطقة “ساكس أفينو” فى ولاية نيويورك للاستمتاع بعطلة عيد الميلاد مع أسرتها.

نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، هي من أشهر عائلات المشاهير فى العالم، والتى تتبع الصحافة تفاصيل حياتهم، وهو ما دفع جريدة الديلى ميل للبحث عن الهدايا التى قدمتها النجمة الأمريكية لأبنائها بمناسبة عيد الميلاد، حيث اتضح أن كيم وزوجها كانى ويست، مطرب البوب الشهير، قد أهديا ابنتهما الكبرى نورث واحدة من سترات مايكل جاكسون الشهيرة والتى حصلا عليها فى مزاد علنى بحسب جريدة الديلي ميل.

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وأهدت كيم وزوجها كانى السترة الشهيرة التى حظت بإعجاب الملايين حول العالم إلى ابنتهما الكبرى والمعروفة بأنها من كبار المعجبين بمايكل جاكسون.

النجمة العالمية التى تبلغ ثروتها وزوجها 510 ملايين دولار، كشفت أنها فازت بالسترة فى مزاد علنى، وقدماها لابنتهما بمناسبة عيد الميلاد، وعملا على الحصول عليها من أجل ابنتها المعجبة بشدة بالأيقونة مايكل جاكسون.

كيم كاردشيان أوضحت لجريدة الديلى ميل قائلة : قد تحتاج ابنتى الآن إلى رفع الأكمام إلى المنتصف تقريبا لكنها عندما تكبر سيكون ملكا لها ترتديه طوال حياتها، مؤكدة أن ابنتها ممتنة لوالديها بشدة بعد امتلاكها هذه القطعة الثمينة فى عيد الميلاد.