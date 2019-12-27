زين مالك يتوج بلقب أوسم رجل بالعالم في 2019.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاع النجم والمطرب البريطاني ذو الاصول البكستانية زين مالك، الفوز بلقب اوسم واجمل رجل فى العالم لعام 2019 في قائمة TC Candler الشهيرة لأجمل 100 وجه في العالم، والتى ضمت الفنان التونسى “ظافر عابدين”، والفنان الفلسطيني محمد عساف.

وكان زين مالك قد حقق مؤخرا نجاح كبير بأغنيته ” A Whole New World ” وهي الأغنية الرسمية لـ فيلم Aladdin ، و شارك زين مالك الأغنية المغنية الأمريكية Zhavia Ward ، ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية التى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وتم طرحها على موقع الفيديو الشهير” يوتيوب” لأكثر من 104 مليون مرة خلال شهرين فقط.

وقد حرص زين مالك على حضور العرض الأول لفيلم ” Aladdin ” في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، ظهر مالك البالغ من العمر 26 عام بملابس سوداء أنيقة، وظهرت بصحبته بعدد من الصور النجمة زافيا ورد .

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وولد زين مالك فى 12 يناير عام 1993 فى برادفورد، غرب يوركشاير بإنجلترا، لوالديه ياسر مالك وتريشيا برانان مالك، ووالده من أصول باكستانية ووالدته من أصول ايرلندية، ولديه 3 شقيقات هم دنيا وأليها وصفاء، وكان أول ظهور له على المسرح فى المدرسة، وتمت دعوة مغنى الراب الشهير جاي شاين لحضور حدثٍ هناك، فقد إعتبره زين أحد أكثر أحداث حياته التي لا تنسى.

ومن أكثر اعترافات زين مالك المثيرة للجدل، عندما إعترف أنه لا يعتبر نفسه مسلماً، ولا يؤمن بالصلاة أو الجحيم فى الآخرة.

ورداً على سؤاله فى مقابلة مع مجلة Vogue البريطانية، ما إذا كان يعتبر نفسه شخصاً متديناً أم لا، قال: “فى الحقيقة، لم أتحدث من قبل علانية عن معتقداتي الدينية، أنا لا أزعم أننى مسلم”.

وأضاف زين مالك: أؤمن أن مهما كانت معتقدات الأشخاص فهى أمر خاص بينهم وبين الشخص أو الشىء الذى يعبدونه، بالنسبة لى، لدي اعتقاد روحاني بوجود إله، لكننى لا أؤمن بالجحيم”.