خالد سرحان تاجر سلاح في «يوم وليلة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ينتظر الفنان المصري خالد سرحان عرض فيلم “يوم وليلة”، للنجم خالد النبوي، المقرر عرضه بدور السينما في 6 يناير القادم 2020.

و يقدم سرحان شخصية تدعي “بجاتي” وهو فتوة منطقة السيدة زينب، وتدور محور أحداثه حول تجارة السلاح والبلطجة والشر بشكل مختلف عن ماسبق تقديمه من قبل.

سرحان، أضاف بأن معظم مشاهده، داخل العمل مع الفنان خالد النبوي والفنان أحمد الفيشاوي، وذلك لما لهما من إطارات مختلفة تجمعهما به، بحسب أحداث الفيلم.

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وأشار سرحان، بأنه يتوقع نجاح هذا العمل سواء بالنسبة للجمهور والإعلاميين والصحفيين والنقاد، حين عرضه، متوقعا تحقيق الفيلم إيرادات عالية.

وتدور أحداث فيلم يوم وليلة، خلال يوم كامل فى حياة المصريين، هو يوم مولد السيدة زينب، ويتم سرد أحداث العمل والتي تتضمن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري في حياته اليومية في شتى المجالات العملية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، حيث ألقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على سطح المجتمع مع وضع حلول لها في نهاية الفيلم.

ويشارك في بطولة فيلم “يوم وليلة”، خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، خالد سرحان، حنان مطاوع، دره، محمد عادل، حمزة العيلى، محمد جمعة، شادى أسعد، وغيرهم من النجوم، والفيلم من سيناريو وحوار يحيى فكرى وإخراج أيمن مكرم.