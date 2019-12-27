- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ينتظر الفنان المصري خالد سرحان عرض فيلم “يوم وليلة”، للنجم خالد النبوي، المقرر عرضه بدور السينما في 6 يناير القادم 2020.
و يقدم سرحان شخصية تدعي “بجاتي” وهو فتوة منطقة السيدة زينب، وتدور محور أحداثه حول تجارة السلاح والبلطجة والشر بشكل مختلف عن ماسبق تقديمه من قبل.
سرحان، أضاف بأن معظم مشاهده، داخل العمل مع الفنان خالد النبوي والفنان أحمد الفيشاوي، وذلك لما لهما من إطارات مختلفة تجمعهما به، بحسب أحداث الفيلم.
وأشار سرحان، بأنه يتوقع نجاح هذا العمل سواء بالنسبة للجمهور والإعلاميين والصحفيين والنقاد، حين عرضه، متوقعا تحقيق الفيلم إيرادات عالية.
وتدور أحداث فيلم يوم وليلة، خلال يوم كامل فى حياة المصريين، هو يوم مولد السيدة زينب، ويتم سرد أحداث العمل والتي تتضمن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري في حياته اليومية في شتى المجالات العملية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، حيث ألقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على سطح المجتمع مع وضع حلول لها في نهاية الفيلم.
ويشارك في بطولة فيلم “يوم وليلة”، خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، خالد سرحان، حنان مطاوع، دره، محمد عادل، حمزة العيلى، محمد جمعة، شادى أسعد، وغيرهم من النجوم، والفيلم من سيناريو وحوار يحيى فكرى وإخراج أيمن مكرم.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد سرحان تاجر سلاح في «يوم وليلة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.