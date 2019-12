كاجال اجاروال تخطط للزواج

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تعتبر الفنانة الهندية كاجال اجاروال Kajal Aggarwal واحدة من أكثر الممثلات روعة والأكثر رواجًا في صناعة أفلام التيلجو في الهند اليوم، ملكة العديد من القلوب بسبب مظهرها الساحر والشخصية الغير متكلفة.

تحدثت اجاروال مؤخرًا في برنامج دردشة Feet Up With The Stars مع المنتجة التلفزيونية لاكشمي مانشو، وأكدت كاجال أجاروال أنها تخطط بالفعل للزواج قريبًا، وأنها سوف تتزوج قريبا.

في الآونة الأخيرة شوهدت الممثلة في الافتتاح الكبير لمركز تجاري في Vijayawada، وعندما سُئلت مرة أخرى عن زواجها، جاء ردها مليء بالحدة، وقالت: لا أحد له علاقة بزواجي.

لكن في مقابلة جرت معها في وقت سابق قالت اجاروال وهي تتحدث عن شريك حياتها، “نعم، أخطط لحفل زفاف قريبًا. يجب أن يكون شريك حياتي عطوفًا وروحيًا”.

وأوضحت أيضًا: “رؤية أمثال ديبيكا بادكون وبريانكا شوبرا تتزوجان، جعلني اريد عقد قراني، ولكني أشعر أنني في ذروة مسيرتي المهنية في صناعة السينما وأشعر بأن الزفاف يمكن أن ينتظر إلى أوقات أخرى اعتبارا من الآن”.