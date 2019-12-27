الإمارات.. أيقونة المعرفة عربيا وعالميا في 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "اقرأ" أول كلمة أُنزلت في القرآن الكريم.. خطاب إلهي اتخذت منه دولة الإمارات العربية المتحدة نهجا ثقافيا ومعرفيا تسير عليه منذ تأسيسها، نهجا عبرت عنه وجسدت رؤيته مبادرات عالمية أطلقت على أرض دولة الاتحاد التي وضعت مستقبل شبابها نصب أعينها.

مبادرات حضارية رائدة في نشر العلم والمعرفة حول العالم خلال عام 2019 وضعت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والـ18 عالميا بمؤشر المعرفة، تتناول العين الإخبارية أبرزها في هذا التقرير.

حيث جاءت قمة المعرفة في دورتها السادسة 2019 بدبي لتؤكد مجددا هذا الدور الحضاري الرائد حيث مثلت منصة معرفية عالمية جمعت أكثر من 400 من الخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم تحت سقف واحد.

كذلك عبرت مبادرات محمد بن راشد بتحدي القراءة العربي إلى النسخة الرابعة في 2019 بمشاركة 13.5 مليون طالب عربي من 44 دولة، كما منحت جامعة أبوظبي أوائل تحدي القراءة العربي الـ16 في 2019 منحة دراسية كاملة لمدة عشر دورات مقبلة.

وتبنت دولة الإمارات سياسة تنهض بعقول الشباب محليا وعربيا فأطلقت مبادرة تحدي الترجمة للتطوع والمساهمة بترجمة 11 مليون كلمة في مواد الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء، حيث يتم إخراجها في 5000 فيديو تعليمي تتوفر للطلبة العرب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر بشكل مجاني عبر منصة مدرسة.