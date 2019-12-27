Dec 27, 2019 اعلن المخرج فيليب أسمر عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام عن موعد انطلاق تصوير مسلسل “2020” الذي سيعرض في رمضان القادم. وكشف “أسمر” ان التصوير سينطلق بعد عشرة ايام. وكتب قائلاً: “10 أيام المتبقية – 2020 – الأضواء – الكاميرا – العمل” وختم بهاشتاغ #مشينا المسلسل يلعب بطولته نادين نسيب نجيم وقصي خولي وغيرهما، اخراج فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا هو موعد انطلاق تصوير مسلسل نادين نجيم وقصي خولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.