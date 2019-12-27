هذا هو موعد انطلاق تصوير مسلسل نادين نجيم وقصي خولي

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Dec 27, 2019
اعلن المخرج فيليب أسمر عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام عن موعد انطلاق تصوير مسلسل “2020” الذي سيعرض في رمضان القادم.
وكشف “أسمر” ان التصوير سينطلق بعد عشرة ايام. وكتب قائلاً: “10 أيام المتبقية – 2020 – الأضواء – الكاميرا – العمل” وختم بهاشتاغ #مشينا
المسلسل يلعب بطولته نادين نسيب نجيم وقصي خولي وغيرهما، اخراج فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.
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