أصالة تثير حالة من الترقب بين الجمهور بسبب تعليقها الغامض على "إنستغرام"

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري حالة من الترقب بين الجمهور بسبب تعليقها الغامض الذي كتبته عبر صفحتها على "إنستغرام" والذي قالت فيه إن آخر حفل لها لهذا العام سيكون في الكويت مساء الخميس، وسيكون هناك ما وصفته بالفضفضة الجديدة.

وكتبت أصالة:" يسعدني أنّ أختتم حفلاتي هذا العام في الكويت الحبيبة، وسيكون لنا حوار فيه بعض من الفضفضة عن أحداث العام الذي اقترب من نهايته، سأغني ونحكي حكايات من القلب، بحلوها ومرها، ونصنع معا ذكرى نهاية هذا العام في الكويت يوم الخميس ٢٦ كانون الأول/ديسمبر في أرض المعارض - قاعة ٥ بالكويت".

واعتبر الكثير من محبي الفنانة أنها يمكن أن تحسم حقيقة طلاقها من زوجها المخرج المصري طارق العريان، لأن في كل حفل لها كانت تتحدث عن حياتها الخاصة بكلمات قليلة لكنها تحمل في طياتها ظروفها ومعاناتها، وكان الجمهور يفسر حديثها بأنه يتعلق بعلاقتها مع طارق العريان.

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وأضافوا أن الفنانة لم تتحدث في الآونة الأخيرة أو تعلق عن كل الأنباء والشائعات التي راجت بقوة وتحدثت عن انفصالها عن العريان، ويبدو أنها أجلت الموضوع إلى آخر حفل لها في الكويت، خاصة وأنها أول مرة تكتب في تعليقها "نحكي حكايات من القلب بحلوها ومرها"، وهو ما اعتبره الجمهور أنها تريد إنهاء العام الجاري بوضع حد لكل ما قيل عنها في الأشهر الماضية.

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في المقابل قال عدد من المتابعين بأن أصالة لا يمكن أن تتحدث عن طلاقها خلال حفل غنائي، بل يمكن أن تتحدث عن مواضيع أخرى، مشيرين إلى أن أجواء الحفل والحضور غير مناسبين لمثل هذا الإعلان الخطير، بينما طالب آخرون بالتروي والانتظار لما ستقوله الفنانة في الحفل.

يذكر أن الفنانة السورية أصالة قد أحيت الكثير من الحفلات الغنائية خلال 2019 وأبرزها في موسم الرياض والذي شاركت في عدة حفلات به كانت أبرزها في البوليفارد الرياض وفي ليلة سهم وفي سمرات موسم الرياض وكانت آخرها في ليلة الشاعر تركي بموسم الدرعية هذا الأسبوع، ووصفت الفنانة هذا العام على المستوى المهني بأنها "سنة عظيمة".

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